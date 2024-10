VIDEO, Lecce-Fiorentina 0-6: gli highlights del match

FirenzeViola.it

Dominio viola al Via del Mare con la Fiorentina che ha battuto 6-0 il Lecce. La formazione di Raffaele Palladino, anche se in panchina era presente il vice Stefano Citterio, ha messo il match nella giusta direzione già nel primo tempo con le reti di Cataldi, doppietta, e Colpani. Nel finale i salentini sono anche rimasti in 10 per l'espulsione di Gallo che ha steso Dodo lanciato a rete da Adli. Terminata 3-0 la prima frazione, i viola dilagano nella ripresa chiudendo definitivamente la gara prima con il secondo centro di giornata di Colpani e poi con le reti di Beltran e Parisi.

Da sottolineare come per tutti e quattro i marcatori giglaiti quelle di oggi siano state le prime reti stagionali. Non solo, per Cataldi, Colpani e Parisi si tratta anche dei primi gol in maglia viola. Di seguito gli highlights del match: