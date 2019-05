VIDEO FV, Totti: "Felice di esserci. Niccolò nel destino"

Dal palco del 18° Memorial Niccolò Galli dove gli è stato consegnato il premio alla carriera, Francesco Totti ha parlato così: "A me fa piacere essere premiato da Giovanni (Galli, ndr) e dalla sua famiglia. Ho avuto pochi ricordi con Niccolò, anche se ha esordito contro di me in Roma-Bologna. Non era un bel periodo il nostro, c'era un po' di contestazione dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Comunque mi fa molto piacere essere qui, erano anni che Giovanni mi invitava a venire qua e gli ho sempre detto: "Appena ho un po' di tempo vengo". Sono orgoglioso e contento di far parte di questa famiglia: qualsiasi cosa io sono sempre a disposizione. Faccio queste opere di beneficenza non per essere in prima fila, anzi, cerco sempre di restare in secondo piano. Anche se a Roma è sempre difficile fare le cose soft. Oggi sono qua e sono felicissimo".