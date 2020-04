VIDEO FV, Toldo: "Spero arrivi qualche pezzo da 90"

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata ieri da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche l'ex portiere della Fiorentina e della Nazionale, Francesco Toldo: "La gente vedeva il virus lontano perché era in Cina, ma poi dopo è arrivato in Italia in due secondi e tutti si sono preoccupati. Le distanze sociali, le mascherine e i guanti ti cambiano la vita al giorno d'oggi. Oggi avevo anche il battesimo di mia figlia, ma lo abbiamo dovuto spostare. Ai miei tempi con la Fiorentina eravamo molto legati al Meyer, ma io a questo tipo di iniziative partecipo sempre volentieri. Devo dire che i miei ragazzi hanno dei caratteri diversi. La cosa che mi fa specie è che si abituano a stare troppo in casa, ma sono convintissimo che in futuro li vedremo a cena e basta. Parata più bella in maglia viola? Con l'Arsenal anche perché capitata in uno stadio mitico contro una squadra che a livello europeo era tra le più forti: arrivare ai quarti per noi fu un'impresa. La ricorderò sempre: Kanu pensava di segnare facile ed invece... Firenze? Facile accendere l'entusiasmo, spero che le promesse siano mantenute e che arrivi qualche pezzo da 90".