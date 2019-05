VIDEO FV, Pellegatti: "Qatar vuole Firenze"

A margine della premiazione del 18° Memorial N. Galli, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato ai vari media presenti tra cui anche FirenzeViola.it: "Come ho già detto parlando con un dirigente importante, a proposito del fondo Qatar, mi hanno detto che vorrebbero a tutti i costi investire in una squadra italiana. Loro avrebbero puntato fortemente sulla Fiorentina perché innamorati di Firenze. Secondo me la società vale 200 milioni non di più. Non mi aspettavo questo rendimento di Montella, penso che i giocatori non hanno mandato giù la vicenda Pioli. Sarà una settimana pesante per tutti i tifosi della Serie A".

