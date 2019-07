VIDEO FV, Montella: "Vedo il Chiesa di sempre"

Vincenzo Montella ha parlato da Charlotte, negli Usa, dove domani affronterà l'Arsenal di Emery. Il tecnico ha parlato anche delle condizioni di forma e mentali di Federico Chiesa: "Non posso commentare nomi che sono fittizi e i calciatori che ci vengono associati. Ho fiducia in Pradè e bisogna focalizzarsi sui calciatori di cui ha parlato in conferenza. Guardiamo a quelle caratteristiche sperando di riuscire a trovarne qualcuno. Llorente? E’ un giocatore forte, poi non devo dire se è funzionale al progetto o meno. De Rossi? Alla fine non se l’è sentita di giocare per un’altra squadra italiana. La presenza di Come stanno Chiesa e Milenkovic? Sono meno in condizione rispetto a Terzic e Zurkowski e non ho deciso se farli giocare per uno spezzone di partita domani. Federico lo vedo come sempre". Guarda i video realizzati da Firenzeviola.it