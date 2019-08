VIDEO FV, KPB: "Ero pazzo, ma ora ho la testa giusta"

Parole da leader. Quelle di Kevin Prince Boateng che oggi si è presentato in conferenza stampa: "Se c'è una cosa che non mi manca è la personalità. Lo scorso anno la Fiorentina era una squadra in difficoltà e spero di dare il mio contributo così gli altri potranno giocare con la testa libera. Non vedo l'ora di rimettermi a giocare e di pensare al futuro. Se fai ancora le stupidaggini a 32 anni è giusto che resti fuori casa: prima da giovane ero un pazzo, adesso ho imparato e ho la testa giusta per sapere come e quando fare le cose".