VIDEO FV, D.Lippi al cs viola: gli argomenti...

L'agente e intermediario di mercato Davide Lippi è a colloquio con la dirigenza viola. Arrivato alcuni minuti fa, sono tanti i temi da affrontare con la Fiorentina visto che ha fatto da intermediario per l'arrivo in viola di più giocatori viola, a partire da Ribery e Caceres fino a Borja Valero, Quarta e Lirola il cui futuro è appunto da decifrare. In ballo, oltre al rinnovo del francese e dell'uruguaiano, anche la figura del padre Marcello Lippi.