VIDEO FV, Anche Firenze risponde al flash mob

In questi giorni di quarantena obbligata per via del Coronavirus, sono diverse le iniziative per unire l'Italia in un unico sentimento e alleviare la solitudine. Era questa l'intenzione del flash mob delle 18 in cui tutti erano chiamati ad aprire le finestre e suonare o cantare dai balconi per rallegrare le città, possibilmente l'inno d'Italia. L'idea è stata lanciata da una streetband romana ma in tanti anche a Firenze hanno voluto far sentire la loro voce (o pentole, trombe e clacson). Ecco un video di Firenzeviola che riguarda la zona nord della città e quello del presidente di Quartiere Maurizio Sguanci.

Via Pergolesi, all' estrama periferia del Q1. I residenti cantano a squarciagola Fratelli d'Italia a finestre aperte. Io amo questo Paese, questa città e smodatame questo Quartiere. ❤ Pubblicato da Maurizio Sguanci su Venerdì 13 marzo 2020