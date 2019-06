VIA AGLI ABBONAMENTI: I NUMERI DALLA RINASCITA AD OGGI

La prima stagione di Rocco Commisso al timone della Fiorentina è già migliore della passata ancor prima di iniziare. Con ieri infatti si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti del club viola che ha fatto registrare 1.000 abbonati al primo giorno utile. L'anno passato per raggiungere tale quota ce ne vollero addirittura 10 e, dunque, si può ipotizzare che il dato di 21.219 tagliandi della stagione 2018/2019 sarà ampiamente superato.

L'era Della Valle racconta di anni in cui, malgrado l'assenza di trofei, i tifosi fiorentini non hanno mai abbandonato la propria squadra, anzi hanno sempre cercato di accompagnarla ed assecondarla anche nelle difficoltà. Ciò nonostante non sono mancati i periodi in cui lo stadio si presentava con molti posti vuoti e questo ha poi inficiato anche sul rendimento della Fiorentina.

Il 2002/2003 rappresenta l'inizio di una risalita progressiva, dalla C2 fino alla Serie A, e vide raggiungere "soltanto" quota 18.077 abbonati (per la verità non pochissimi se si considera la situazione in cui navigava il club gigliato). Il record assoluto con gli imprenditori marchigiani al comando è stato raggiunto nella stagione 2008/2009 nella quale la sessione estiva di calciomercato portò in dote calciatori del calibro di Juan Manuel Vargas, Felipe Melo, Stevan Jovetic ed Alberto Gilardino. Cesare Prandelli con quella squadra disputò la fase a gironi di Champions League e finì quarto in campionato con un numero di abbonati al Franchi pari a 24.709.

Con l'addio del tecnico di Orzinuovi i dati raccontano di una crisi che culmina con gli 11.594 abbonati del 2011/2012, anno in cui prima Sinisa Mihajlovic, poi Delio Rossi ed infine Vincenzo Guerini faticano a portare i viola in salvo raggiungendo la matematica permanenza in Serie A nel finale. Adesso però i tempi sono cambiati e Firenze, che ha accolto il nuovo proprietario, il magnate italo-americano Rocco Commisso, con tanto entusiasmo e tante aspettative, è pronta a sognare di nuovo. E chissà che non si possa far segnare da subito un nuovo record.

Di seguito sono riportati tutti i numeri degli abbonamenti raggiunti durante la gestione Della Valle.

2018/2019: 21.219 abbonati

2017/2018: 17.235

2016/2017: 20.154

2015/2016: 18.512

2014/2015: 23.160

2013/2014: 21.600

2012/2013: 12.500

2011/2012: 11.594

2010/2011: 15.530

2009/2010: 20.349

2008/2009: 24.709

2007/2008: 23.389

2006/2007: 23.904

2005/2006: 24.066

2004/2005: 23.622

2003/2004: 21.425

2002/2003: 18.077