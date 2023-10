VERSO IL CAGLIARI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domani la Fiorentina ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri. Alla squadra di Vincenzo Italiano servono i tre punti sia per continuare il buon periodo in campionato, sia per arrivare con l'umore alle stelle alla partita di giovedì contro il Ferencvaros in Conference League.

I viola arrivano in splendida forma: quattro vittorie nelle ultime cinque gare casalinghe e un solo pareggio, maturato contro il Lecce. In campionato la Fiorentina è sesta a 11 punti e nelle ultime cinque gare ha realizzato due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta contro la "corazzata" dell'Inter. Il dato che stona è il mancato apporto in fase realizzativa delle due punte arrivate questa estate: Nzola e Beltran. Non si può dire la stessa cosa dei sardi che, insieme a Empoli e Udinese, sono una delle tre squadre che hanno un solo marcatore in questa Serie A: l'attaccante Luvumbo Zito. Quest'ultimo è ovviamente la minaccia più importante per la difesa gigliata, ma la sua titolarità ancora non è sicura al 100%, dato che non è ancora al meglio.

Per quanto riguarda la squadra di Ranieri è nella situazione opposta rispetto alla squadra gigliata, infatti, è ultima a soli due punti e nelle ultime cinque giornate ha realizzato quattro sconfitte e un pareggio. Una delle peggiori partenze nella storia del Cagliari. La squadra sarda infatti solo tre volte nell'era dei tre punti ha fatto peggio (nel 1996/97, nel 2008/09 e nel 2017/18). Inoltre, il bilancio tra le due squadre è nettamente a favore dei viola con 36 vittorie contro le sole 25 a favore dei sardi e 25 pareggi.

I dati sono a favore della squadra di Rocco Commisso ma, come ha ripetuto più volte il tecnico viola, guai a sottovalutare l'avversario. La Fiorentina dovrà scendere in campo con la voglia di vincere una partita che, nonostante sia ancora all'inizio della stagione, può essere cruciale.