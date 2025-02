Verso Fiorentina-Genoa, oggi al Viola Park la seduta di rifinitura

vedi letture

Meno uno a Fiorentina-Genoa, appuntamento in programma domenica al Franchi con fischio d'inizio ore 15. Dopo aver presentato la gara ieri in conferenza stampa, Raffaele Palladino condurrà oggi l'ultimo allenamento, quello di rifinitura, verso la gara contro il Grifone. Ai viola la vittoria in casa manca dallo scorso 8 dicembre, quando fu il Cagliari a soccombere. Ritrovare i tre punti interni è fondamentale per la Fiorentina nell'ottica della corsa all'Europa.