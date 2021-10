VERNAZZA A FV, Capisco poco la battaglia finanziaria

Questo il commento dell'editorialista de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza, a FirenzeViola.it sulla battaglia per le parità finanziarie portata avanti da Rocco Commisso: "Sono un po' meno d'accordo perché questa situazione fa storia a sé e poi ci sono sempre i tribunali. Se i conti di un club non sono più sostenibili, si portano in tribunale. L'Inter comunque mi risulta abbia pagato tutti gli stipendi di luglio e agosto, quindi sul fronte penalizzazioni è a posto. Se parliamo di rosso, in un certo momento questo si affronta. Su questo seguo meno Commisso, ripeto, ci sono i tribunali della giustizia ordinaria: qualunque società sta in piedi finché il codice civile glielo consente".

