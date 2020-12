VENTURA A FV, Con la Dea i viola avevano paura

La sconfitta di ieri per 3-0 contro l'Atalanta ha peggiorato ulteriormente la situazione di classifica della Fiorentina che adesso ha solamente 3 punti di vantaggio sul Torino 18°. Per analizzare i temi di giornata tra cui la scelta del ritiro, FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Gian Piero Ventura, ex ct dell'Italia ed ex allenatore tra tante del Torino.

Come valuta la prestazione dei viola a Bergamo?

"In questo momento c'è una diversità tra le due squadre e non è neanche corretto dare un giudizio sulla partita specifica. Credo che la Fiorentina stia attraversando un momento difficile e deve mettere in preventivo che quando incontra sulla carta le squadre più forti ci sta di perdere. Non dovrebbe succedere la sconfitta con il Benevento, il pareggio con il Genoa. Sono partite che in un'annata così rischiano di inficiare una stagione. Ieri da una parte c'era la serenità dell'Atalanta, dall'altra la paura dei viola".