VEN-FIO AL 45', Imprecisi e distratti: viola sotto 1-0

È una serata fin qui storta per la Fiorentina che a Venezia è sotto per 1-0 al termine dei primi 45’: una Viola tutto sommato discreta ma poco precisa in fase offensiva e un po’ troppo distratta a livello difensivo, come in occasione della rete di Aramu al 36’ che sta decidendo per adesso il match. La prima folata è degli ospiti al 13’ con Sotto che mette in mezzo un pallone sul quale nessuno però può intervenire. Risponde poco dopo il Venezia con Ampadu che però goffamente manda sul fondo. La gara si sblocca poco dopo la mezz’ora con una bella incursione dei lagunari sulla destra, la palla toccata da Henry in area per Aramu che a porta vuota segna. Vlahovic, per il momento, non pervenuto per merito anche della rocciosa difesa di Zanetti.