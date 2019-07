USA, Nuovo orario per la conferenza di Montella

Cambio di programma per la Fiorentina che domani vivrà la vigilia della sfida all'Arsenal. Il tecnico Montella e un giocatore parleranno infatti dall'albergo in cui alloggia la squadra nella downtown di Charlotte alle 12:30 locali, le 18:30 italiane e non più alle 16 iniziali come originariamente previsto. Il cambio è dettato anche dal sopralluogo al Bank of America Stadium dove Fioretina e Arsenal si affronteranno per l'International Champions Cup. Come avvenuto in mattinata la squadra sosterrà una rifinitura a porte chiuse per poi tornare in campo nel pomeriggio americano intorno alle 17:30. In serata, ore 19 (nella notte italiana) la visita al Soccer House in compagnia di alcuni giocatori di NBA e NHL.