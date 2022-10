UN POST PARTITA A DIR POCO INFUOCATO

Il risultato maturato al Franchi dopo una partita a dir poco rocambolesca ha determinato un post match decisamente acceso, soprattutto tra i dirigenti delle due squadre. Le prime ricostruzioni uscite in presa diretta, che parlavano addirittura di un Rocco Commisso inferocito arrivato a spingersi fino all'interno dello spogliatoio interista, sono state seccamente smentite dalla Fiorentina ma sono anche fuori logica se si pensa al presidente viola, ancora non al top della forma dopo i malanni che lo hanno tenuto a lungo lontano dall'Italia.

È vero che in zona spogliatoi, ancor prima che i giocatori prendessero la via del tunnel, il clima è stato a dir poco movimentato. Ci sono stati schiamazzi e scambi di vedute tipici dei finali di gara come quello di Fiorentina-Inter. Un gol al 95' dopo un pareggio acciuffato poco prima e tutte le polemiche relative all'arbitraggio di Valeri, hanno causato diverbi tipici di queste situazioni. Scontri comunque accesi, tanto che i giocatori hanno dovuto ritardare di qualche istante l'arrivo alle docce.

Lo scambio più deciso però è andato in scena in tribuna autorità, quando al triplice fischio Barone e Marotta hanno avuto uno scontro a distanza proprio su quanto accaduto in campo, nato dai complimenti del dg viola al collega nerazzurro dopo le scelte arbitrali decisamente discutibili. Parole di sfida tra due anime opposte anche in Lega calcio, che sono partiti col piede di guerra anche per ciò che accade regolarmente in sede di assemblea. I due dirigenti, usando un eufemismo, non si trovano mai d'accordo su tutti i temi più caldi della Lega Serie A e ieri, a fine partita, si sono mandati reciprocamente a quel paese probabilmente memori anche degli screzi extra campo.

Quello che ha infastidito la Fiorentina, Commisso in prima persona, tanto da arrivare a chiedere pubblicamente le scuse (che non arriveranno stando a quanto filtra dall'ambiente interista) del presidente nerazzurro Steven Zhang, è stata la narrazione degli scontri nella pancia del Franchi, evidentemente molto distante da quanto accaduto realmente. Un finale infuocato che è la conclusione di una notte thrilling che purtroppo per la Fiorentina ha portato zero punti, tante polemiche e uno strascico che verosimilmente non terminerà nel day after come invece accade di solito.