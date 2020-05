UN MESE ALL'ALBA

Nel giorno in cui il premier Conte annuncia il Decreto Rilancio anche il mondo del calcio incassa ulteriori aperture. Da lunedì le squadre potranno riprendere gli allenamenti di gruppo così come si era intuito da giorni, ma è in ottica 13 giugno che si riaccendono i motori. L'obiettivo resta quello di concludere la stagione a partire da quella data, terminando campionato e Coppa Italia entro il mese di agosto in cui, in teoria, la UEFA vorrebbe far disputare le gare delle Coppe Europee.

Insomma dopo i confronti tra FIGC e CTS il protocollo ha finalmente ricevuto un accordo generale di massima, adesso si tratta di capirlo e applicarlo nel modo più attinente possibile. Logico che gli allenamenti di nuovo in gruppo siano soltanto il primo di tanti step da affrontare con enormi cautele, ma in casa viola le negativizzazione di chi era risultato positivo agli ultimi tamponi è già un passo avanti. Quanto alle responsabilità degli staff medici, invece, la sensazione è che ancora ci sarà bisogno di ulteriori confronti, esattamente come per capire quale sarà il rischio insito a ogni sfida e in ogni ritiro in cui soggiorneranno le squadre.

Molto della distanza tra teoria e pratica relativa alla ripresa del campionato passa anche dai dati del contagio in arrivo nei prossimi giorni. Se il calo dell'ultima settimana proseguirà, se anche le recenti riaperture della primissima fase 2 non avranno causato contraccolpi, o ancora peggio passi all'indietro, sarà davvero possibile immaginare un ritorno in campo con il minor rischio possibile. La luce in fondo al tunnel si comincia a intravedere, sperando che la strada per raggiungerla non sia troppo tortuosa.