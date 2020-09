UN JACK PER IL CENTROCAMPO

Un jolly per il centrocampo, ma non solo. E' questo, in parte, ciò che rappresenterebbe Giacomo Bonaventura per la Fiorentina. L'ex rossonero è svincolato, il Milan ha deciso di non rinnovargli il contratto e di non puntare su di lui perché considerava chiuso il ciclo con il Diavolo del classe '89. Come ha riportato Sky, la società gigliata sta provando a trovare l'accordo con il suo agente, Mino Raiola, visto che a Iachini il giocatore piace. La concorrenza non manca con Benevento ed Hellas Verona pronte ad avanzare proposte allettanti per convincerlo a scegliere loro stesse.

Inutile nascondere che sarebbe un tassello di fondamentale importanza per tanti aspetti per la Fiorentina che si metterebbe in casa un calciatore di 31 anni, con esperienza alle spalle, voglioso di riscattare una stagione non particolarmente brillante, ma soprattutto un giocatore che sarebbe in grado di portare leadership all'interno di un gruppo che vanta già Franck Ribery. Un altro fattore che depone a favore di Bonaventura è la sua duttilità in campo. La sua capacità di ricoprire più posizioni nella linea mediana del campo come la mezzala o il trequartista sono una rarità al giorno d'oggi.

Insomma, sarebbe davvero un grande colpo per la squadra di Iachini che diventerebbe immediatamente più competitiva grazie ad un ragazzo su cui anche Roberto Mancini continua a fare affidamento per la Nazionale. La palla adesso passa anche all'ex rossonero che dovrà abbassare un po' le pretese sull'ingaggio visto che Commisso ed il club viola, Ribery a parte, non sono abituati a fare follie per calciatori che ormai hanno superato la fase migliore della propria carriera e si avviano verso la conclusione della stessa. La trattativa c'è e va avanti, ma è ancora troppo presto per dire se si concretizzerà o meno.