Un "giglio eterno" viola-nero: ecco la quarta maglia della Fiorentina

La Fiorentina ha reso nota oggi la quarta divisa ufficiale per la stagione 2024-2025. La nuova maglia della Fiorentina, che farà il suo debutto già domenica prossima nel match del Franchi contro il Genoa, è viola e nera con una sfumatura centrale a dividere i due colori. La presentazione della divisa, realizzata da Kappa in collaborazione con Luisa Via Roma, si è svolta nel Negozio Sotf in via Tornabuoni. Il nome della maglia è "Giglio Eterno" e ne saranno prodotti solamente 1926 esemplari. Questa una delle news più lette oggi su Firenzeviola.it.