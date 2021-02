UN FEBBRAIO A TUTTO GAS: 4 PARTITE CHE SARANNO DECISIVE

Chiuso il capitolo mercato per la Fiorentina è tempo di pensare al calcio giocato e ad un girone di ritorno che potrà dire tanto anche sul futuro della società viola. Febbraio nello specifico sarà un mese decisivo per il cammino dei viola in Serie A, dal momento che dopo l'Inter nel mese più corto dell'anno la squadra di Prandelli è attesa da Sampdoria, Spezia e Udinese. Partite che nel girone d'andata cominciarono ad incrinare la posizione di Iachini poi cacciato due partite dopo.

Come lo fu per l'ex tecnico viola dunque sarà molto importante anche per Prandelli testare il livello della sua Fiorentina in questa fase, cresciuta notevolmente nel gioco ma ancora non del tutto nei risultati (anche se la vittoria col Cagliari e il pari col Torino hanno portato un po' di fiducia in più). L'occasione a partire dal match di venerdì è ghiotta, anche se resta proibitiva: l'Inter viene da soli tre giorni di riposo dopo la sconfitta con la Juventus e la squadra di Conte potrebbe accusare la stanchezza, anche se aver lasciato fuori Hakimi e Lukaku (per squalifica) permetterà di avere i due giocatori più forti della rosa al 100%.

Quale che sarà il risultato contro i nerazzurri comunque, la Fiorentina si giocherà le sue possibilità di passare un campionato tranquillo nelle successive tre partite. Un polittico che farà capire a tutti qual è il reale valore di questa squadra: chissà che febbraio non possa essere l'alba di una nuova era per la società di Commisso.