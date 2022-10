UN CABRAL FINALMENTE IN CRESCITA

Aveva firmato l'ultima vittoria in campionato in trasferta a Napoli ad aprile, ed oggi è toccato proprio a Arthur Cabral sfatare il tabù che ormai durava da quasi sette mesi (dopo la vittoria ad Edimburgo in Conference). Entrato nel finale, il brasiliano nei 13 minuti a disposizione (più altri sette di recupero) ha saputo sfruttare al meglio l'occasione concessa dal tecnico: ha fatto espellere Nikolaou per l'entrata killer su di lui spianando la strada ai viola ed ha poi trovato la zampata vincente al 90'. Per Cabral è anche il secondo gol consecutivo in campionato (titolare contro l'Inter aveva segnato alla mezz'ora su rigore) mentre nella terzultima giornata a Lecce aveva fatto l'assist per il gol di Kouame, tre squilli in sequenza che ne mettono in evidenza una crescita e una maturità.

Cabral sa bene che la scelta di Italiano è caduta su Jovic e che in tanti lo danno con la valigia pronta ma non ha mai fatto mugugni neanche quando il tecnico lo ha inserito negli ultimi tre minuti della gara (vedi Empoli o con gli Hearts) e nei 567 minuti giocati tra campionato e Conference ha collezionato tre gol (oltre ai due nelle ultime due gare di A aveva segnato il gol vittoria al Twente in casa) e 1 assist (a Lecce, come detto). Non conta insomma il minutaggio ma la qualità e la concretezza, oltre allo spirito elogiato oggi da Italiano: "Chi è subentrato lo ha fatto con l'atteggiamento giusto, i ragazzi hanno capito che tutti possono dire la loro. Vedere Cabral e Saponara su quella palla vagante mi rende contento".

E contento lo è anche Cabral che sa che da questo gol non può che prendere maggiore fiducia ed avere stimolo dalla sana concorrenza con Jovic: "Quando gioca spero che faccia sempre gol, lui fa lo stesso. Abbiamo un bel rapporto- ha raccontato a fine gara -Penso che potrei giocare insieme a lui perché non siamo giocatori che aspettano solo l’area di rigore, abbiamo qualità anche per uscire e penso che possiamo fare gol entrambi”. Chissà che Italiano non lo ascolti visto che ora ha due punte finalmente sbloccate.