ULIVIERI A FV, Su Amrabat garantisce Italiano. Mandragora...

Con l'inizio della nuova stagione 2022/2023, Firenzeviola.it, ha contattato ieri in esclusiva il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, per capire le sue sensazioni in merito alla Fiorentina e a Vincenzo Italiano, che sederà ancora sulla panchina viola. Ecco il pensiero dello storico tecnico sul centrocampo viola:

La convince la coppia Mandragora-Amrabat in mediana?

"La scelta di far giocare Amrabat in quel ruolo è una scelta ponderata, come lo si è visto già lo scorso anno, al di là di Mandragora che ancora non c'era. Italiano ha garantito per Amrabat, è una sua scelta così come lo è stata quella di lasciar andare via Torreira: se sono sue decisioni possiamo stare tranquilli. Quindi sì, mi sento al sicuro con Amrabat in cabina di regia".

Quanti gol si aspetta da Mandragora e secondo lei quanto sarà decisivo in zona gol?

"Italiano è uno che lavora tanto nel gioco in area di rigore avversaria, sia con i centrocampisti che con gli esterni. Dunque credo che Mandragora migliorerà senz'altro sotto l'aspetto realizzativo. Però credo che più sull'aspetto dei gol debba migliorare sulla preparazione al tiro, per cercare di crearsi le occasioni giuste che ti portano alla conclusione: tutto passerà dal lavoro di Italiano".

