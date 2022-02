ULIVIERI A FV, Domani gara bella sul piano tattico

Si sfidano per la terza volta in stagione questa domenica Fiorentina e Atalanta allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Nei precedenti due incontri è stata la Fiorentina fare bottino pieno vincendo nel girone d'andata e nella sfida di Coppa Italia in trasferta a Bergamo. Per parlare della gara e di molto altro la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori che ha commentato così la sfida: "Se non è uno scontro diretto poco ci manca: è diventata una partita tra due squadra che si equivalgono, e per questo penso che sarà molto bella sul piano tattico. Soprattutto per merito degli allenatori".