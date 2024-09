UECL, New Saints 1^ avversario gallese della storia viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di giovedì sera al Franchi, oltre a rappresentare il primo match della phase league della Conference League, sarà anche il primissimo incontro ufficiale tra la Fiorentina e una squadra gallese nella storia delle competizioni UEFA. Lo stesso vale per gli avversari del New Saints, che giocheranno per la prima volta una partita ufficiale in Italia.

Nella sua storia, la Fiorentina ha comunque affrontato molte squadre britanniche, a partire dal doppio confronto vincente contro gli scozzesi del Rangers nella finale della Coppa delle Coppe vinta nel 1961, fino alla sfortunata notte di Praga, dove proprio in Conference League i Viola videro sfumare la seconda coppa europea contro gli inglesi del West Ham.