TUTTI, QUASI, A PIENO REGIME

Una sosta che ci voleva, per rifiatare e recuperare tutti. La forza della Fiorentina, come ha già saputo dimostrare, è il gruppo. Più giocatori sono a disposizione di mister Italiano e più la squadra può proporre gioco e imprevedibilità. In questo inizio di stagione le assenze di Nico Gonzalez su tutti, ma anche di Milenkovic negli ultimi incontri e di altri elementi della rosa, hanno portato la Fiorentina ad avere la coperta corta. L'esempio più lampante è l'impiego di Ranieri per ben due occasioni.

Adesso, in questi giorni, eccezion fatta per Dodo, molto sfortunato, tutti dovrebbero tornare a pieno regime. Partendo dalla porta con il recupero di Gollini. In difesa il ritorno di Milenkovic e la messa a lucido dell'acciaccato Quarta. A centrocampo Duncan torna a disposizione, come Amrabat, che al ritorno dal Marocco, dovrebbe essere rigenerato al meglio. In attacco sono richieste risposte da Jovic, che si spera possa tornare in forma dalla nazionale. Così come Nico Gonzalez e Sottil, tornati in campo nell'ultimo incontro e già decisivi, ma con la migliore forma fisica da ritrovare. Insomma, una boccata d'ossigeno che prepara la Fiorentina nel migliore dei modi verso la battaglia di Bergamo. A caccia del risultato pesante in casa della prima in classifica.