TOTOFORMAZIONE, QUOTIDIANI D'ACCORDO. UN BALLOTTAGGIO

Non è ancora chiaro al 100% quali saranno gli undici che questa sera scenderanno in campo contro la Sampdoria, anche se lo zoccolo duro di Iachini verrà confermato in campo. I quotidiani sono tutti d'accordo sull'assenza di Pezzella e Ribery, mentre a centrocampo scelgono quasi tutti Bonaventura e non Duncan, anche se tra i due è in corso un ballottaggio. Ma andiamo per gradi.

In porta c'è il solito Dragowski, davanti a lui Ceccherini sostituirà come di consueto Pezzella e Milenkovic e Caceres agiranno ai suoi lato. Sulle fasce ci saranno Biraghi e soprattutto Chiesa, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in maglia Fiorentina. Come detto tra Duncan e Bonaventura è in corso un ballottaggio che si risolverà solo nelle ultime ore, mentre su Amrabat e Castrovilli ci sono pochi dubbi.

In avanti confermato Kouamé, al posto di Ribery giocherà Vlahovic e non Cutrone: per il serbo un'occasione per riscattare quanto fatto vedere a Milano. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni della Fiorentina per i quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-2): (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

LA NAZIONE (3-5-2): (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

CORRIERE FIORENTINO (3-5-2): (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

LA REPUBBLICA (3-5-2): (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

FIRENZEVIOLA.IT (3-5-2): (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.