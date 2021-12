TOTOFORMAZIONE, QUOTIDIANI D'ACCORDO CON 3 BALLOTTAGGI

I quotidiani stamani in edicola propongono tutti la stessa formazione per la Fiorentina, sintomo di come le scelte di Vincenzo Italiano per il Sassuolo siano praticamente già definite: saranno almeno otto i giocatori che rientreranno dopo la partita di Coppa Italia contro il Benevento. A partire da Terracciano che si riprenderà il suo posto tra i pali, difeso da Milenkovic e Quarta.

Sulle fasce il primo ballottaggio tra Venuti e Odriozola, con i quotidiani che indicano nello spagnolo favorito. Mentre a sinistra c'è Biraghi.

A centrocampo si giocano una maglia in tre per completare il reparto con Torreira e Bonaventura: Castrovilli, Maleh e Duncan che è dato in netto vantaggio. Davanti l'ultima incognita legato a chi giocherà a destra: Callejon avanti su Sottil e Saponara. Mentre Nico Gonzalez e Vlahovic completeranno il tridente.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez

