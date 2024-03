TOTOFORMAZIONE, IL VERO DUBBIO È UNO: CHI ACCANTO AD ARTHUR?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono pochi i dubbi di formazione che restano nella testa di Vincenzo Italiano a qualche ora dalla sfida contro il Torino di campionato. Anzi, principalmente è uno ed emerge dalle probabili formazioni dei vari quotidiani: chi a centrocampo al fianco di Arthur? Perché il Corriere dello Sport - Stadio e La Nazione indicano in Duncan il partner del brasiliano, con Bonaventura in panchina, gli altri quotidiani invece vedono in Jack di nuovo titolare come contro la Lazio la scelta di Italiano.

Poi c'è il Corriere Fiorentino che inserisce Duncan nella probabile formazione ma all'interno del 4-1-4-1, nuova versione della Fiorentina sperimentata al Franchi contro i biancocelesti.

In difesa sono tutti d'accordo sul quartetto formato da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, così come gli esterni dovrebbero essere con tutta probabilità Ikoné e Nico Gonzalez. Anche su Belotti i giornali convergono come scelta al centro dell'attacco. Il dubbio resta legato ai ruoli a centrocampo e di trequartista. Queste le probabili formazioni dei quotidiani.

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Belotti.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur; Ikoné, Duncan, Beltran, Gonzalez; Belotti.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.