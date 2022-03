TOTOFORMAZIONE, IL VERO DUBBIO È SOLO UNO

Nel segno della continuità, Vincenzo Italiano è pronto a schierare una formazione che cambierà pochissimo rispetto a quella vista contro il Bologna. Il vero dubbio del tecnico viola, e ne sono un esempio le probabili formazioni proposte dai quotidiani, è uno solo ed è in attacco: chi scenderà in campo nel tridente con Piatek e Gonzalez? Ma andiamo per gradi.

I giornali concordano sugli altri 8: in porta andrà Terracciano, in difesa Odriozola non è al 100% ma giocherà con Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo sarà Duncan a sostituire Bonaventura a meno di sorprese dell'ultimo minuto: tutti i quotidiani indicano il ghanese come partente con Torreira e Castrovilli, non Maleh.

Infine, dicevamo, l'attacco. Per Cabral sarà ancora panchina, mentre Nico Gonzalez vuole incidere e partirà dal 1'. Come altro esterno però i quotidiani discordano: c'è chi punta su Saponara e chi su Ikoné, con buona pace di Sottil che dovrebbe partire in panchina. Vediamo le probabili scelte secondo i giornali.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Ikoné.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Saponara

NAZIONE (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Ikoné.

COR. SPORT (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Ikoné.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Saponara.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Saponara