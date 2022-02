TOTOFORMAZIONE, DAVANTI GIOCA SAPONARA. IN DIFESA TORNA VENUTI?

Quest'oggi gli uomini di mister Vincenzo Italiano partiranno in direzione Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di Dionisi (calcio d'inizio alle ore 20:55). Una gara fondamentale per la Fiorentina per cercare di raccogliere più punti possibili in vista della lotta all'Europa. Il tecnico viola cercherà di schierare la formazione migliore tenendo però conto della gara di mercoledì prossimo contro la Juventus in Coppa Italia.

Partendo dalla porta resta un timido ballottaggio tra Terracciano e Dragowski anche se il primo sembra essere in vantaggio sul polacco. Passando alla difesa non ci sono grossi dubbi in merito alla coppia di centrali che, vista la squalifica di Milenkovic e l'infortunio di Nastasic, sarà composta da Igor e Quarta. Se per quanto riguarda la fascia sinistra Biraghi sembra certo del posto, resta un dubbio sulla fascia destra. Molto probabilmente, secondo alcuni quotidiani, Odriozola dovrebbe riposare in vista della gara di coppa lasciando così il posto a Venuti.

Passando al centrocampo quasi tutti i giornali sono d’accordo sull’esclusione di Torreira e sulla titolarità di Amrabat. Se a destra è certo del posto Bonaventura, sulla sinistra c’è un grosso ballottaggio tutto africano tra Duncan e Maleh. Infine in attacco confermatissima la coppia Piatek e Nico Gonzalez con Saponara che dovrebbe prendere il posto di Sottil.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Saponara, Piatek, Gonzalez.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Saponara, Piatek, Gonzalez.

NAZIONE (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Saponara, Piatek, Gonzalez.

TUTTOSPORT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Sottil, Piatek, Gonzalez.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Saponara, Piatek, Gonzalez.

C. DELLO SPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Saponara, Piatek, Gonzalez.