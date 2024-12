TOTOFORMAZIONE, C'È UN SOLO DUBBIO: GIOCA COLPANI O IKONÉ?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Pochi dubbi per Palladino in vista del lunch match che la Fiorentina giocherà oggi alle 12.30 contro il Cagliari. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la squadra viola vuole ripartire e lo farà dai titolari visto che si va verso la conferma degli undici che erano scesi in campo con l'Inter, ovviamente stavolta senza Bove e con Sottil al suo posto.

In porta torna De Gea dopo la scelta di Terracciano in coppa, così come saranno ancora Ranieri e Comuzzo a guidare la difesa con Dodo sulla destra e Gosens sulla sinistra. A centrocampo recuperato Adli dopo i problemi in settimana, andrà a giocare accanto a Cataldi. Prima punta Kean, dietro Beltran e sulla fascia sinistra Sottil: su queste tre scelte tutti i quotidiani sono d'accordo. L'unico elemento di divergenza è su chi giocherà a destra: per la Gazzetta potrebbe toccare a Ikoné, per tutti gli altri a Colpani.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Cagliari, secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

la Repubblica (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.