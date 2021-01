TOTOFORMAZIONE, C'È TERRACCIANO. QUARTA AL POSTO DI PEZZELLA. CALLEJON...

Oggi la Fiorentina sfiderà l'Inter di mister Antonio Conte nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia. Non ci sarà un turnover selvaggio, ma qualche leggero accorgimento nell’undici di partenza, ha già anticipato Cesare Prandelli. La certezza, come confermato dallo stesso mister viola in conferenza stampa, è che in porta ci sarà Pietro Terracciano. Con l'infortunio di Pezzella dovrebbe giocare Martinez Quarta, dopo l'ottima prestazione con il Cagliari. Davanti, invece, dovrebbe essere confermato Vlahovic che, al momento, sembra in vantaggio su Kouamè (tranne che per Tuttosport). Probabile anche la conferma dal 1' di Callejon.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

COR. FIO. (3-4-1-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

NAZIONE (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

COR. SPORT (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Kouamè.

REPUBBLICA (3-4-2-1): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Kouamè.