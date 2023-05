TOTOFORMAZIONE, C'è Quarta. Davanti Nico e Ikonè

FirenzeViola.it

La Fiorentina oggi scenderà in campo contro il Basilea con l'obiettivo di ribaltare il deludente risultato dell'andata. La squadra Viola domenica contro l'Udinese è scesa in campo con diverse seconde linee con l'intento di preservare i migliori giocatori della rosa in vista di questa sera. Vincenzo Italiano per l'occasione ha infatti in mente il suo 11 tipo con Terracciano confermato tra i pali e Nico Gonzalez e Ikonè a supporto di Cabral. Per quanto riguarda la difesa pochi dubbi, con Il Tirreno che parla di un ballottaggio tra Quarta e Igor con il primo però favorito. Mandragora avanti rispetto a Castrovilli. Ecco le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi:

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

