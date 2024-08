TOTO-FORMAZIONE, Un solo dubbio. De Gea c'è

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel giorno di Puskas Akademia-Fiorentina, pochi dubbi per i quotidiani riguardo le mosse di Raffaele Palladino. Si punterà sull'usato sicuro e tutti i giornali sono d'accordo sulla linea a tre, che sarà composta da Quarta, Pongracic e Ranieri, con Biraghi riportato nel ruolo naturale di esterno a tutta fascia. In porta tutti (o quasi, tranne il Corriere Fiorentino che punta su Terracciano) con De Gea, mentre anche in mezzo al campo nessuna deviazione dallo spartito, con Dodo e Biraghi appunto sugli esterni e Mandragora e Amrabat in mezzo. Davanti l'unico vero ballottaggio: Sottil e Kean sembrano sicuri del posto, a giocarsi l'ultimo terzo di tridente sono Colpani e Kouame. Queste le toto-formazioni:

Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

Corriere dello Sport: FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Kouamé, Sottil; Kean.

Tuttosport: FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

La Nazione: FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Kouamé, Sottil; Kean.

Corriere Fiorentino: FIORENTINA (3-4-2-1) - Terracciano; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi, Sottil, Colpani, Kean