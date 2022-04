TORREIRA, Record di gol. E ora è 1° tra i viola in A

Grazie al gol realizzato alla mezz'ora di Fiorentina-Venezia, Lucas Torreira è diventato - momentaneamente - il capocannoniere in campionato della Fiorentina: l'ex Arsenal ha infatti raggiunto quota 5 gol in Serie A e ha staccato in questa speciale classifica Nico Gonzalez e Cristiano Biraghi, fermi a quattro. In assoluto invece il capocannoniere stagionale della Fiorentina resta Piatek, con sei reti realizzate (tre in Serie A e tre in Coppa Italia). Torreira, con il gol di oggi, ha anche siglato un personale record: mai infatti in un campionato europeo aveva realizzato cinque reti (era arrivato a quattro solo nella stagione 2017/18 con la maglia della Sampdoria).