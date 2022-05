TORREIRA, E quella richiesta di sconto dei viola

La Nazione, con l'edizione in edicola stamani, si proietta già sulla prossima stagione della Fiorentina parlando dell'incontro avvenuto ieri tra Vincenzo Italiano, Joe Barone, Daniele Pradé e Nicolas Burdisso. Unità di intenti ma anche qualche criticità, rappresentata soprattutto dal probabile addio di Lucas Torreira: il centrocampista uruguayano è stato uno dei migliori in stagione per i viola e fino a qualche giorno fa il riscatto dall'Arsenal sembrava abbastanza scontato, invece da quanto trapelato nelle ultime ore l'operazione parrebbe saltata. Il quotdiano riporta di una richiesta di sconto da parte della Fiorentina sul prezzo del riscatto e dello stipendio che non avrebbe trovato il benestare né dei gunners né dell'entourage del giocatore.

