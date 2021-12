TOP FV, Vota il tuo miglior viola nel 2-3 di Bologna

A Vincenzo Italiano torna il sorriso anche in trasferta: la Fiorentina espugna il Dall'Ara di Bologna con il punteggio finale di 2-3 e riacciuffa tre punti lontano dalle mura amiche. Tante prestazioni degne di note tra i vari viola scesi in campo, anche se noi al solito, per dare forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di scegliere il vostro migliore. Per votare il sondaggio, basta cliccare sul link di seguito.

TOP FV: VOTA IL TUO MIGLIORE NEL 2-3 DI BOLOGNA