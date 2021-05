La Fiorentina cede il passo all'affamato Napoli di Gattuso, perdendo 0-2 una partita comunque a lungo tenuta aperta, sbloccata dagli azzurri con un rigore discusso e chiusa grazie ad un tiro di Zielinski deviato e trasformato in autogol. Per il Premio Top Firenzeviola.it vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo. Per farlo basta cliccare sul link di seguito.

TOP FV: VOTA IL MIGLIORE DI NAPOLI-FIORENTINA 0-2