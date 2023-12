FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina batte in casa il Genk e si qualifica per la fase ad eliminazione di Conference League grazie alla rimonta realizzata da Martinez Quarta e Nico Gonzalez. Come al solito la nostra redazione chiede ai lettori di votare il proprio migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

