TOP FV, Vota il miglior viola in Empoli-Fiorentina 0-0

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si è concluso con un pareggio con poche emozioni il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Per i viola arriva così il quarto pareggio in campionato dopo quelli contro Parma, Venezia e Monza. La squadra di Palladino ottiene così il settimo punto in classifica dopo 6 partite, mentre l'Empoli sale a 10 punti. Qui su FirenzeViola.it potete votare il miglior viola visto nel match al Castellani:

