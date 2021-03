TOP FV, Plebiscito Quarta col Parma. Bene Vlahovic

Un plebiscito per Lucas Martinez Quarta e la sua ennesima ottima prestazione, condita dal primo gol in maglia viola nel 3-3 della Fiorentina col Parma. Questo è lo scenario che emerge osservando i risultati della votazione per il Premio Top FV, in cui oltre mille partecipanti (1047 in tutto) hanno eletto l'argentino come migliore in campo del match, attribuendogli quasi l'80% delle preferenze. Alle sue spalle, lontanissimo, è stato premato lo spirito di sacrificio di Vlahovic, secondo con oltre il 10%, quasi cinque volte in più del connazionale Milenkovic, sull'ultimo gradino del podio dopo aver bruciato di poco Eysseric e Pulgar. Di seguito la classifica completa del round.

1) Martinez Quarta 76,60%

2) Vlahovic 10,98%

3) Milenkovic 2,67%

4) Eysseric 2,10%

5) Pulgar 1,53%

6) Callejon 1,34%

7) Borja Valero e Pezzella 1,05%

9) Bonaventura e Malcuit 0,86%

11) Biraghi 0,38%

12) Amrabat e Dragowski 0,29%