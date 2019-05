TOP FV, Chi salvi dopo la sconfitta dei viola a Parma?

La Fiorentina è andata ancora incontro a una sconfitta, perdendo 1-0 in quel di Parma, e complica ulteriormente la lotta per non retrocedere, dovendo rinviare agli ultimi novanta minuti il tempo per i verdetti. In questo ennesimo ko, per il Premio Top FirenzeViola.it (QUI il regolamento completo) vi chiediamo comunque di esprimere una vostra preferenza, indicando chi salvereste dopo il passo falso del Tardini. Per farlo basta cliccare sul link sottostante:

PREMIO TOP FV: CHI SALVERESTI DOPO PARMA-FIORENTINA 1-0?