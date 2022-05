TOP FV, Chi salveresti dopo Sampdoria-Fiorentina?

Brutta sconfitta per la Fiorentina, che fallisce il match point per (almeno) la Conference, dovendosi perciò giocare l'accesso all'Europa negli ultimi minuti dopo il pesante 4-1 rimediato in casa di una Sampdoria fresca di salvezza conquistata ancora prima di scendere in campo. Al solito, per dare forma al Premio Top FV, vi chiediamo di esprimere una preferenza e indicarci chi salvereste tra i viola scesi in campo.

PER VOTARE, CLICCA QUI