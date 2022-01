TOP FV, Chi il migliore di Cagliari-Fiorentina 1-1?

La Fiorentina pareggia nel lunch match della domenica per 1-1 contro il Cagliari di Walter Mazzarri. I viola, andati sotto per il gol di Joao Pedro, nonostante l'espulsione di Odriozola, sono riusciti a pareggiare con Sottil. Come di consueto noi vi chiediamo di votare un nome come vostro migliore in campo, così da dar forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it. Per partecipare al sondaggio, basta cliccare sul link di seguito.

VOTA IL MIGLIORE DI CAGLIARI-FIORENTINA 1-1!