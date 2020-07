Pareggio per 0-0 della Fiorentina a San Siro contro l'Inter, e con questo punto ecco che arriva anche per i gigliati un altro risultato utile. Per il Premio Top FirenzeViola.it, al solito, vi chiediamo di indicare il vostro migliore, attraverso il consueto sondaggio. Per votare, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: CHI IL MIGLIORE IN INTER-FIORENTINA 0-0?