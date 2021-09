TOP-10 DEI PIÙ "PICCHIATI" IN A: CI SONO TRE VIOLA E NICO È IN TESTA. ORA SERVE PIÙ TUTELA

Che la Fiorentina abbia un gioco spumeggiante, aggressivo e spesso e volentieri davvero difficile da affrontare è un dato di fatto. Così come è evidente che l’aver incrociato nelle prime cinque giornate di campionato già tre delle cosiddette “sette sorelle” che da anni ormai stazionano regolarmente ai vertici della classifica di Serie A è stato un handicap da non poco per la formazione di Italiano, che tuttavia ha saputo impressionare per tecnica e stile. Anche troppo, verrebbe da dire, visto che specie negli ultimi turni le contromisure delle squadre che i viola hanno affrontato si sono fatte sentire. Stiamo parlando, in particolare, dei tanti falli che reiteratamente stanno iniziando a subire i giocatori della Fiorentina che già dopo 450’ dall’inizio del nuovo campionato sono nettamente i più colpiti del campionato.

A dirlo è una particolare statistica della Lega di Serie A che è in costante aggiornamento e che dà l’esatta dimensione di come alcune tra le pedine più importanti del gruppo viola siano già state prese di mira dagli avversari con l’obiettivo di limitare fonti di gioco e pericolosità di Biraghi e compagni. In testa a questa graduatoria - manco a dirlo - c’è Nico Gonzalez, funambolo in grado di ribaltare la partita con una sola giocata che si è già guadagnato la leadership del più falcidiato: sono ben 18 gli interventi duri che l’argentino ha dovuto subire sulle sue caviglie (e l’ingenuo doppio giallo che si è guadagnato martedì contro l’Inter nasce da un gigantesco fallo ai suoi danni non sanzionato). Finita qui? Nemmeno per sogno. Visto che nella top-10 dei calciatori di A con più falli subiti figurano anche altri due viola: è il caso di Vlahovic (al terzo posto in assoluto con 14) e di Jack Bonaventura (decimo con 9). Un primato che deve far riflettere.

Inutile sottolineare che nessun’altra squadra di Serie A può “vantare” addirittura tre calciatori tra i dieci che hanno subiti più interventi (l’unico è il Napoli che ne ha due, Mario Rui e Politano, per un totale di 22, ma se si pensa che il solo Gonzalez è a 18…). Ragion per cui viene naturale pensare che, se questo è l’andazzo dopo cinque giornate, la Fiorentina si debba preparare ad una stagione di enorme sacrificio, se non sarà tutelata a dovere. In tal senso, dunque, la speranza è che la classe arbitrale - prendendo spunto da dati di questo tipo che sono pubblici e consultabili da chiunque in qualsiasi momento - possa in futuro mettersi una mano sulla coscienza e punire con maggiore severità interventi di gioco che sembrano fatti già oggi in modo chirurgico. Ecco la classifica completa dei primi 10 giocatori che hanno subito più falli in Serie A:

1) Nicolas Gonzalez, Fiorentina - Ruslan Malinovskyi, Atalanta (18 falli)

3) Dusan Vlahovic, Fiorentina (14 falli)

4) Davide Frattesi, Sassuolo (13 falli)

5) Mario Rui, Napoli (12 falli)

6) Samuele Ricci, Empoli (11 falli)

7) Cedric Gondo, Salernitana - Matteo Politano, Napoli - Goran Pandev, Genoa (10 falli)

10) Giacomo Bonaventura, Fiorentina - Roger Ibanez, Roma - Roberto Soriano, Bologna - Nicolò Barella, Inter - Federico Bonazzoli, Salernitana (9 falli)