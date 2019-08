TOMMASI, Commisso non improvvisa. Fallo di mano..

Damiano Tommasi, presidente dell'assocalciatori, ha fatto una visita al centro sportivo viola per la consueta chiacchierata con i giocatori prima o all'inizio della stagione: "Si, andiamo ad incontrare tutte le squadre professionistiche dalla A alla C, e manca ancora qualche squadra perché i ritiri sono spesso tournée all'estero, come per la Fiorentina, e le squadre non erano complete. Trasmettiamo tutte le attività dell'associazione che è collegata a quelle di categoria internazionali, anche per la contrattualistica e le problematiche sindacali, che quest'anno dobbiamo rinnovare con la Lega a livello collettivo. Commisso garanzia? Questo penso che lo abbiano capito tante persone, visti i default che ci sono stati recentemente, che le proprietà straniere possono portare a medio-lungo termine una diversa dimensione rispetto ai soliti canoni e una visione sempre più internazionale. Montella? Fiorentina-Napoli è piaciuta alla nuova proprietà e ha dato una visione non veritiera di quello che è il nostro calcio, perché c'era tanta qualità e voglia di fare un gol in più dell'avversario che è quello che Montella ha sempre cercato nelle sue esperienze precedenti. Al di là della solidità economica della nuova proprietà è importante la voglia di far bene a medio-lungo termine, per poter costruire e non i8mprovvisare. Regole arbitrali? Venerdì sono state presentate, sono regole per semp0lificare ma quella sul fallo di mano rischia di complicare le cose, vedremo come si applicherà, però questa regola combinata col Var farà discutere".