Titolari, sostituiti e poi di nuovo in campo: lo strano caso di Cataldi e Colpani con l'Inter

L’ultima “perla” del calcio moderno è rappresentata dal fatto che quattro giocatori utilizzati nei 90, anzi, nei 101 minuti totali di Fiorentina-Inter, passeranno alla storia per essere rientrati in campo dopo essere stati sostituiti. Anche secondo la Lega Serie A, infatti, sia Colpani che Cataldi (oltre Barella e Dimarco) risultano usciti al 16° minuto, in quanto, a differenza dello scorso 1° dicembre, non più titolari all’inizio della continuazione della gara. Gli stessi Colpani e Cataldi, però, come i due interisti, rimettendo il piede in campo nei minuti finali dell’incontro, sono così diventati, contemporaneamente, sia titolari che subentrati nel corso della stessa gara. Questo riportava stamani La Nazione in uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.

