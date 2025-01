TIFOSI, Possibile fare donazione per Ciccio del Fiorenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La morte arrivata all'improvviso nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a causa di un incidente stradale di Massimiliano Mearini, storico tifoso di Curva Fiesole dove per tutti era 'Ciccio', ha sconvolto chi lo conosceva e non solo. Per questo è stato condiviso dall'Associazione Solo Viola un conto corrente per fare una donazione in onore di un personaggio storico della Curva della Fiorentina. Queste le informazioni:

Conto corrente intestato a Tommaso Mearini

IBAN IT77P0503402807000000001092