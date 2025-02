Tifosi della Fiorentina presi di mira a Milano: gomme bucate e scritte offensive sui mezzi

>Il ko contro l'Inter non è stata l'unica brutta sorpresa ieri sera per una trentina di tifosi della Fiorentina che, tornati a prendere i mezzi privati in zona Molino Dorino, da dove avevano poi raggiunto San Siro in metropolitana, hanno trovato gomme bucate e scritte offensive su auto e pulmini oltre a vetri rotti e danneggiamenti vari. Così in piena notte sono stati notevoli i disagi che hanno dovuto affrontare i tifosi finiti nel mirino.